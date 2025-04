Kristen Stewart si è sposata: nozze intime con la compagna Dylan Meyer

Kristen Stewart si è ufficialmente sposata. A lanciare lo scoop è stato Tmz che riporta che l'attrice di "Twylight" e "Personal Shopper" e la fidanzata Dylan Meyer hanno detto il fatidico "sì", dopo essersi recate in tribunale per ottenere la licenza di matrimonio, durante una cerimonia intima al ristorante messicano Casita Del Campo a Los Angeles. Tra i pochi ospiti, Ashley Benson e suo marito Brandon Davis erano tra gli invitati dell'evento non in stile hollywoodiano.