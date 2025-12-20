Kiss cam e l'imbarazzo di Kristin Cabot: non sempre l’intrattenimento giustifica tutto

La ricerca di figure stereotipate - La kiss cam si fonda su presupposti antiquati e stereotipati. Presume che due persone sedute vicine siano una coppia, che desiderino manifestare affetto in pubblico, che aderiscano a un modello relazionale ben preciso. Chi esce da questo schema (amici, colleghi, persone queer, individui semplicemente riservati) viene messo in difficoltà o costretto a giustificarsi davanti a una folla. In un’epoca in cui istituzioni, scuole e aziende parlano sempre più spesso di consenso, spazi sicuri e rispetto dei confini personali, la kiss cam appare come un fossile culturale che sopravvive solo perché “si è sempre fatto così”. Ma la tradizione non è una giustificazione, soprattutto quando l’intrattenimento si costruisce sull’imbarazzo altrui. Le parole di Kristin Cabot non dovrebbero essere archiviate come l’ennesima polemica passeggera. Dovrebbero invece spingere organizzatori, broadcaster e sponsor a una domanda scomoda ma necessaria: è legittimo trasformare l’intimità non richiesta in spettacolo di massa?