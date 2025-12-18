Rompe il silenzio la donna della kiss cam dei Coldplay: "Avevo bevuto, ho perso tutto"

"Ho preso una decisione sbagliata, ho bevuto un paio di cocktail High Noon e mi sono comportata in modo inappropriato con il mio capo". Kristin Cabot rompe il silenzio dopo il suo video virale abbracciata con l'ex amministratore delegato di Astronomer Andy Byron (sposato) durante il concerto dei Coldplay nel luglio scorso a Boston. I due erano stati ripresi dalla kiss cam e appena se ne sono accorti avevano cercato di nascondersi, ma ormai il danno era fatto. "Non avevo una relazione sessuale con il mio capo e prima di quella sera non ci erano mai nemmeno baciati. Ora i rapporti con lui sono minimi, io non trovo lavoro, subisco minacce: quel video come la lettera scarlatta", confessa la 53enne al New York Times. "Continuavo a pensare a un detto che ho sentito nel corso degli anni: 'Il silenzio è accettazione'. E ho pensato: 'Oh mio dio, ecco cosa rimarrà lì fuori per il resto della vita", questa la motivazione che l'ha spinta a uscire dal buio e parlare.