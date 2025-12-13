Al ristorante come al concerto dei Coldplay: moglie scopre il marito con l'amante grazie a un video-spot sui social

Alla moglie aveva detto di essere impegnato in una cena di lavoro e, invece, era al ristorante con un'altra donna. L'uomo però è stato ripreso nel locale durante la realizzazione di un video pubblicitario poi pubblicato sui social e quando la consorte lo ha visto, ha scoperto che era con un'altra e l'ha allontanato da casa. Come a luglio era accaduto con la kiss cam al concerto a Boston dei Coldplay. A rendere nota la storia, accaduta a Palermo, è il Codacons, a cui l'uomo si è rivolto perché è stato ripreso ed è finito nello spot senza essere informato. L'associazione dei consumatori sta ora valutando le iniziative da intraprendere in sede civile e davanti al Garante per la protezione dei dati personali.