Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
pubblicità "a tradimento"

Al ristorante come al concerto dei Coldplay: moglie scopre il marito con l'amante grazie a un video-spot sui social

La vicenda a Palermo. Per il Codacons l'uomo, che è stato lasciato dalla coniuge, va risarcito dal locale: "Non ha dato il suo consenso alla pubblicità"

13 Dic 2025 - 18:27
© TikTok

© TikTok

Alla moglie aveva detto di essere impegnato in una cena di lavoro e, invece, era al ristorante con un'altra donna. L'uomo però è stato ripreso nel locale durante la realizzazione di un video pubblicitario poi pubblicato sui social e quando la consorte lo ha visto, ha scoperto che era con un'altra e l'ha allontanato da casa. Come a luglio era accaduto con la kiss cam al concerto a Boston dei Coldplay. A rendere nota la storia, accaduta a Palermo, è il Codacons, a cui l'uomo si è rivolto perché è stato ripreso ed è finito nello spot senza essere informato. L'associazione dei consumatori sta ora valutando le iniziative da intraprendere in sede civile e davanti al Garante per la protezione dei dati personali.

Leggi anche

Beccato con l'amante dalla kiss cam, si dimette il Ceo di Astronomer

Kiss cam, l'ex Ceo di Astronomer "vuole fare causa ai Coldplay"

Il marito valuta il risarcimento

 "È inammissibile che un ristorante riprenda i clienti senza un consenso chiaro e diffonda le immagini, esponendo le persone a conseguenze imprevedibili - afferma Francesco Tanasi, segretario del Codacons in Sicilia -. La pubblicazione del video ha prodotto una frattura familiare e un rilevante pregiudizio alla vita privata del cittadino, e ciò rende necessario accertare le responsabilità e ottenere un risarcimento proporzionale ai danni subiti".

Leggi anche

Amanti beccati dalla kiss cam dei Coldplay: ecco perché non puoi fare causa

Non solo kiss cam: dal rossetto sulla camicia ai pedinamenti, i modi per scoprire un tradimento

Il precedente della kiss cam al concerto dei Coldplay

 I fatti di Palermo ricordano la storia dei due amanti scoperti con la kisscam al concerto dei Coldplay a Boston. E anche se a smascherare la coppia clandestina stavolta non è stato il cantante Chris Martin ma un video pubblicitario diffuso sui social del locale, il finale non cambia. Vedendo lo spot online la moglie ha scoperto il tradimento.

Ti potrebbe interessare

palermo
kiss cam
concerto coldplay

Sullo stesso tema