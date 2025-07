Galeotti furono i Coldplay: la scena con l'amante fa il giro del Web

Quando si dice essere baciati... dalla sfortuna. Tra decine di migliaia di persone presenti al concerto dei Coldplay di Boston, la "kiss cam" (la telecamera puntata sul pubblico pronta a immortalare baci di coppie felici) ha inquadrato gli unici due che proprio non avrebbero voluto essere visti. La scena dei due amanti è diventata virale e ha fatto il giro del Web. Non tutti hanno la faccia tosta del Principe de Curtis, che in una circostanza analoga ha reagito in altro modo.