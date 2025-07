Kiss cam, l'ex Ceo di Astronomer "vuole fare causa ai Coldplay"

I Coldplay, al momento, non hanno dato alcuna risposta ufficiale a proposito dell'ipotesi di una causa. Tuttavia, il noto giornalista di gossip Rob Shuter ha citato fonti interne che affermano che Martin si sarebbe fatto "una bella risata" per il fatto di essere coinvolto in un possibile azione legale per l'incidente della kiss cam. Non solo: gli esperti legali sono scettici sulle possibilità di successo della causa. Un avvocato citato dal New York Post ha detto: "In un concerto pubblico con telecamere e 70mila persone, l'aspettativa di privacy è praticamente vicina allo zero. Sembra che Byron stia tentando di spostare la colpa su qualcun altro".