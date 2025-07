Kiss cam al concerto dei Coldplay: si dimette anche Kristin Cabot, la responsabile del personale di Astronomer

Dopo il video della "kiss cam" al concerto dei Coldplay a Boston che ha fatto il giro del mondo, si è dimessa la protagonista della vicenda, la responsabile del personale dell'azienda hi-tech Usa Astronomer. Kristin Cabot era stata ripresa sul maxischermo mentre abbracciava l'ex ceo della stessa azienda, Andy Byron, che ha lasciato l'incarico per lo stesso motivo, dopo essere stato messo in congedo dalla società. Ha dato la notizia delle dimissioni di Cabot la Bbc, dopo aver ricevuto una nota dall'azienda in cui si dice che la manager "non lavora più per noi".