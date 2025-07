Non solo kiss cam: dal rossetto sulla camicia ai pedinamenti, i modi per scoprire un tradimento

Il caso di Andy Byron e della sua amante, Kristin Cabot, va oltre tutte queste vie per scoprire un tradimento. Non è stato un investigatore privato né un rossetto a smascherarli, ma i riflettori mediatici. E questo è il modo peggiore per scoprire un tradimento. Venire a conoscenza dell'infedeltà del partner attraverso un video virale è un colpo pesante per diversi motivi. Innanzitutto la privacy: diventa oggetto di dibattito mondiale senza consenso, il partner tradito subisce una dolorosa esposizione personale. Secondariamente, la gogna mediatica trasforma un problema di coppia in un caso da social con commenti, speculazioni e accuse incessanti. Infine, la narrazione pubblica rischia di schiacciare qualsiasi possibilità di chiarimento privato, di dialogo o di cura della relazione.