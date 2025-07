Amanti beccati dalla kiss cam dei Coldplay: ecco perché non puoi fare causa

Il caso esploso sui social durante un concerto dei Coldplay - dove una "kiss cam" ha immortalato un presunto tradimento - ha fatto il giro del web, suscitando reazioni, commenti e speculazioni. Ma al di là della curiosità virale, c'è un aspetto che pochi hanno considerato: nonostante la diffusione improvvisa dell'immagine e la successiva identificazione dei protagonisti, non è possibile fare causa agli organizzatori dell'evento. La ragione è semplice: chi acquista un biglietto per un concerto o spettacolo pubblico accetta automaticamente di essere ripreso. Lo dicono la legge e le condizioni contrattuali di piattaforme come TicketOne. E l'uso dell'intelligenza artificiale per svelare identità non cambia la questione dal punto di vista legale: il nodo resta la diffusione non autorizzata, non la ripresa in sé.