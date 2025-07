Non solo Coldplay: tutte le "kiss cam" imbarazzanti

Le cronache degli amanti presenti al concerto dei Coldplay hanno ormai fatto il giro del mondo. Traditori, forse; traditi, di certo, da una telecamera inopportuna che li ha resi fenomeni virali. Ma il caso del Ceo e della direttrice delle risorse umane colti in flagrante durante lo show non è il primo incidente di percorso di quell'usanza, la "kiss cam". In Ecuador, nel bel mezzo di una partita, un bacio venne immortalato: per il tifoso fedifrago scattò il cartellino rosso da parte della fidanzata rimasta a casa. E non è l'unico "sfortunato"...