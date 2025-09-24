Scandalo della kiss cam al concerto dei Coldplay, il "Times": "C'era anche il marito di Kristin Cabot con un'altra donna"

Lo scandalo della kiss cam al concerto dei Coldplay non è ancora un capitolo chiuso. Secondo quanto rivelato dal Times, al al Gillette Stadium in Massachusetts non c'erano solo Kristin Cabot, ex responsabile delle risorse umane di Astronomer, e Andy Byron, ex Ceo della stessa società. Pare che allo show fosse presente anche il marito di lei, Andrew Cabot. E non era solo: aveva appuntamento con un'altra donna che ora è la sua fidanzata.