Scandalo della kiss cam al concerto dei Coldplay, il "Times": "C'era anche il marito di Kristin Cabot con un'altra donna"

Il presunto tradimento svelato dai Coldplay e la loro kiss cam
Colpo di scena nel caso mediatico dell'estate: dietro il presunto tradimento potrebbe esserci una storia personale più complessa
Lo scandalo della kiss cam al concerto dei Coldplay non è ancora un capitolo chiuso. Secondo quanto rivelato dal Times, al al Gillette Stadium in Massachusetts non c'erano solo Kristin Cabot, ex responsabile delle risorse umane di Astronomer, e Andy Byron, ex Ceo della stessa società. Pare che allo show fosse presente anche il marito di lei, Andrew Cabot. E non era solo: aveva appuntamento con un'altra donna che ora è la sua fidanzata.
Un dettaglio che ha trasformato la storia da sospetto tradimento a vicenda privata ben più complessa, smentendo l’idea di una relazione clandestina e portando alla luce una separazione già in corso.
Il 16 luglio, durante il tour Music of the Spheres, le telecamere hanno immortalato Kristin Cabot e Andy Byron che cercavano di sottrarsi all’attenzione del pubblico. “O hanno una relazione, o sono solo molto timidi”, ha commentato ironicamente Chris Martin, frontman dei Coldplay. Il video è diventato virale in poche ore, spingendo Byron a dimettersi il giorno successivo e Kristin Cabot a lasciare l’azienda nei giorni seguenti.
Inizialmente si pensava che Andrew Cabot fosse in Giappone per lavoro. Ma il Times ha raccontato un’altra verità: Andrew si trovava probabilmente allo stesso concerto con quella che oggi è la sua compagna. Una fonte vicina alla famiglia ha spiegato che i due coniugi vivevano separati da settimane e che la loro era stata una separazione “amichevole”.
Un portavoce di Andrew ha confermato a People che la decisione di divorziare era stata presa prima del concerto. Kristin ha poi presentato ufficialmente la richiesta di divorzio il 13 agosto.
Se per Andrew la serata potrebbe aver segnato l’inizio di una nuova fase personale, per Kristin l’effetto è stato devastante. Secondo People, nei primi tre giorni successivi alla diffusione del video ha ricevuto circa 900 minacce di morte, oltre a episodi di bullismo e umiliazioni pubbliche. Per proteggere i figli, la manager si è ritirata nella sua abitazione del New Hampshire, lontano dai riflettori. Una fonte a lei vicina ha chiarito che non c’era nessuna relazione extraconiugale, solo un abbraccio inappropriato che, in un contesto di forte esposizione, si è trasformato in un caso mondiale.
