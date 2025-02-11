Ecco il punto: non meno amore, ma più spazio. Non distanza emotiva, ma metri quadri simbolici per restare se stessi. La scelta di Pandolfi non nasce da un giorno all’altro. "Siamo andati in questa direzione perché era la scelta più naturale per lo stile di vita che abbiamo e perché i bisogni cambiano" spiega. I bambini crescono, le routine si cristallizzano, e ciò che un tempo univa può, se non ripensato, diventare una gabbia.