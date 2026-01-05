Co-parenting, così Irina Shayk e Bradley Cooper scelgono la famiglia (anche se l'amore finisce)

"Quando sono con mia figlia, sono sua madre al cento per cento. E quando è con suo padre, lui è suo padre al cento per cento". Nessuna sovrapposizione, nessuna competizione, nessuna delega emotiva. Irina Shayk ha più volte spiegato come lei e Cooper hanno scelto di essere presenti davvero, senza nascondersi dietro agende fitte o carriere ingombranti. Lea viaggia con loro, li accompagna, cresce osservando due adulti che, pur non essendo più una coppia, continuano a essere una squadra.