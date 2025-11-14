Nel suo racconto Lady Gaga torna a quel periodo in cui la depressione e la fragilità emotiva l'avevano spinta a fermare un tour, ricorrere a cure psichiatriche e assumere un farmaco contro i disturbi bipolari, per ritrovare un equilibrio. Gaga rivela di aver affrontato le riprese del film diretto da Bradley Cooper mentre era sotto trattamento con litio, un farmaco che le aveva permesso di stabilizzare le sue emozioni in un momento di forte vulnerabilità. "C'è stato un giorno in cui mia sorella mi ha detto: 'Non ti riconosco più'", racconta la cantante, spiegando come la pressione e il dolore emotivo l'avessero costretta a cancellare un intero tour e a ricorrere a un ricovero ospedaliero. "Avevo bisogno di una pausa. Non riuscivo a fare nulla… Mi sono bloccata. Ed è stato davvero spaventoso".