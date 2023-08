Dalla rottura in avanti, la modella e l'attore hanno mantenuto ottimi rapporti e non è raro vederli con la loro piccolina, mentre trascorrono momenti felici, anche se ormai il cuore di lei batte per Tom Brady . Sugli scogli si divertono e si rilassano, con Irina che sceglie pose sensuali e provocanti per incantare i follower.

Irina Shayk posa in topless durante una breve vacanza con il suo ex fidanzato Bradley Cooper e la loro figlia Lea .

Scarpe sportive, calzettoni di spugna, slip del costume e nient'altro addosso. Irina Shayk sfoggia le curve sinuose sulle rocce, scegliendo pose che incantano mentre con le mani copre solo quel tanto che basta per non far scattare la censura social. Dietro l'obiettivo pare che ci siano Bradley Cooper e la piccola Lea, come si intuisce dalle iniziali L e B nella didascalia delle immagini. Più volte modella e il suo ex hanno trascorso vacanze insieme, facendo sperare i fan in un ritorno di fiamma.



La storia tra Irina Shayk e Bradley Cooper Dopo quattro bellissimi anni insieme, coronati dalla nascita di Lea, Irina Shayk e Bradley Cooper si sono lasciati nel 2019. In quel periodo si vociferava di un flirt dell'attore con Lady Gaga, con cui aveva dato prova di un feeling eccezionale sul set di "A star is born". I due hanno sempre smentito categoricamente ma, che sia stata o meno la loro intesa ad essere decisiva, proprio in quei mesi la storia tra il divo di Hollywood e la modella si è interrotta. Tra loro sarà pur finito l'amore, non certo l'affetto: hanno mantenuto rapporti ottimi, si frequentano, escono insieme alla loro piccola e non rinunciano a qualche momento di vacanza.