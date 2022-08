Irina Shayk e Bradley Cooper in vacanza insieme: ritorno di fiamma?

Belli come il sole in costume, sorridono l'uno accanto all'altra. Non è la prima volta che vengono fotografati insieme dopo la rottura, avvenuta nel 2019, ma mai si erano mostrati in atteggiamenti così affettuosi.

Leggi Anche Irina Shayk in un video ad alto tasso erotico: guarda che pose hot per la modella



Irina Shayk e Bradley Cooper sono stati insieme dal 2015 al 2019 e hanno una figlia, Lea De Seine. Anche dopo la fine della loro relazione sono rimasti in buonissimi rapporti e i paparazzi li hanno spesso sorpresi a spasso a New York con la loro bambina o presi dalle chiacchiere durante eventi mondani. Tutti incontri "giustificati", per così dire, mentre lo scatto dalla vacanza arriva del tutto inaspettato.

Leggi Anche Irina Shayk col corsetto metallico alla festa americana fa faville



Nella foto social, Irina Shayk in bikini e pareo trasparente sorride accanto a Bradley Cooper e sfoggia il suo fisico statuario. Anche lui, con i muscoli guizzanti in bella mostra, sembra felice accanto alla modella. Lei appoggia la testa sulla spalla dell'attore che, a sua volta, le sfiora la coscia con la mano. Un atteggiamento intimo e romantico, che fa pensare a una complicità speciale. Tra gli scatti postati da Irina ce n'è anche un altro che stuzzica la curiosità: è distesa in riva al mare al centro di un cuore disegnato sulla sabbia. Una dedica a Bradley?



La storia d'amore tra Irina Shayk e Bradley Cooper è iniziata nel 2015 ed è durata 4 anni. I motivi della fine della relazione sono avvolti nel mistero: si parla di liti continue, di differenze di vedute e di aspettative, e anche di un ipotetico flirt (più volte smentito) tra l'attore e

Lady Gaga

, sua co-star nel film "Shallow". Da lì in poi, pur separandosi, hanno continuato a frequentarsi e a mantenere rapporti distesi per amore della figlia. Da cosa nasce cosa, e in vacanza insieme sono complici come non li si vedeva da tempo. La seconda volta per loro potrebbe essere quella buona.