Irina Shayk in un video ad alto tasso erotico: guarda che pose hot per la modella

Bollente e audace come mai la si era vista prima. Irina Shayk inaugura una nuova stagione di singletudine all’insegna delle foto hot, delle pose roventi e delle immagini intrepide. La top model, dopo la presunta e appassionante relazione con Kanye West (dopo la fine del suo matrimonio con Kim Kardashian), pare sia di nuovo sola. Ma l’ennesimo capitolo da single lo ha aperto in un vortice di scatti a luci rosse.

Le apparizioni mondane sono sempre fuori dagli schemi: dai bustini metallici che lasciano poco all’immaginazione agli abiti floreali e trasparenti passando per improbabili top, minidress e stivaloni. Calca le vie della Grande Mela come fosse sempre su una passerella alternando look sportivi e casalinghi ad outfit che lasciano senza fiato.

Mamma di Lea, avuta dal suo ex Bradley Cooper, Irina Shayk di recente pare abbia avuto una storia d’amore con Kanye West, dopo la fine delle sue nozze con la Kardashian. Si racconta di un avvistamento della coppia in Provenza ad inizio estate, poi a settembre il riavvicinamento del rapper con Kim. A chi domanda alla modella della sua vita privata lei risponde sibillina. E interrogata su West ha detto: “Domani si dirà in giro che ho una storia con il mio portiere. Poi dopodomani, sarà la volta di qualcun altro”.



