Gigi Hadid rompe il silenzio sulla relazione con Bradley Cooper: "Sono molto fortunata"

Gigi Hadid e Bradley Cooper si sono incontrati alla festa di compleanno del figlio di un amico comune ed è sbocciato l'amore. Da allora sono una delle coppie più belle di Hollywood, ma hanno preferito mantenere la privacy e vivere il loro sentimento quanto più lontano possibile dall'esposizione mediatica. Certo non è una cosa facile per loro, visto che lei è una delle modelle più richieste e lui uno degli attori più amati. "Dove vai? Cosa fai? Anche per i miei amici che non sono personaggi pubblici è dura. Vuoi credere che le persone ti copriranno le spalle, che non chiameranno Tmz o andranno a raccontare i fatti tuoi su Deuxmoi o altro, ma non puoi saperlo", ha spiegato Gigi aggiungendo che tra le loro mete preferite ci sono i teatri di Broadway.