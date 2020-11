Gigi Hadid è una tenera mammina con la sua tigrotta

Gigi Hadid è diventata mamma a settembre, ma vederla in uno scatto social insieme alla sua piccolina è una rarità. Si concede poco, ma quando lo fa conquista i cuori dei follower. In tenuta comoda e sportiva ha posato per alcune foto con la bambina stretta al petto in un marsupio maculato: "Un modo tutto nuovo di essere stanca e impegnata" ha scritto la super modella.

Tuta blu, cardigan, berretto in testa e scarponcini. Un mise forse poco glamour ma calda e comoda, perfetta per coccolare la bimba in tutto relax. Gigi ha già decorato casa per Natale, e approfitta dell'occasione per mostrare gli allestimenti e sua piccolina. "Lei è la migliore e così ha avuto gli addobbi natalizi in anticipo", ha scritto a corredo della gallery fotografica.

La Hadid tiene moltissimo alla sua privacy, più che mai adesso che è diventata mamma. Durante la gravidanza ha centellinato gli scatti social con il pancione e, dopo la nascita, la bimba è stata mostrata pochissimo e mai in volto. Persino il nome della piccolina, avuta dal cantante Zayn Malik, è ancora top secret.

