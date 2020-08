Gigi Hadid presto mamma: ecco le foto del pancione

Ormai manca poco al parto e Gigi Hadid ha condiviso con i follower la gioia delle ultime settimane di gravidanza, con uno shooting dolcissimo in cui mostra per la prima volta il pancione. La top ha scelto gli amici fotografi Luigi and Iango per immortalare questo magico momento della sua vita. Una serie di scatti in bianco e nero, che in poche ore hanno fatto il giro di Instagram e hanno incassato milioni di like

Gigi e il compagno Zayn Malik non vedono l'ora di dare il benvenuto alla loro bimba. "Non vedo l'ora di incontrarti", ha scritto la Hadid che è al settimo cielo all'idea di aver "cresciuto un angelo" in questi nove mesi. La modella aveva scelto di non pubblicare gli scatti della gravidanza, preferendo continuare a condividere sui social gli scatti del passato.

La scelta che aveva lasciato con l'amaro in bocca i follower, ma via social la Hadid aveva difeso il diritto di vivere questo momento in modo privato: "Non sto nascondendo la mia gravidanza. Sono orgogliosa del mio pancione. Condividerò scatti privati quando mi sentirò pronta a farlo". L'attesa, però, è valsa la pena e sul profilo della modella sono piovuti milioni di complimenti e like.

