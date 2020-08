Per Rugani e la Persico inizia il countdown, ecografia social al nono mese Tgcom24 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Daniele Rugani e Michela Persico Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 MICHELA PERSICO Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Ed oggi sono 9 mesi! Penultima visita fatta. 2,4Kg di nanetto che sta per arrivare tra noi" ha scritto Michela a corredo della foto social. Daniele ha commentato con una sfilza di cuori. Anche lui non sta più nella pelle all'idea di diventare papà e conta i giorni che lo separano dalla nascita del piccolino.

Su Instagram, Michela ha documentato tutte le fasi della gravidanza, approfittando dell'estate per sfoggiare il pancione in bikini. La scorsa primavera hanno vissuto un momento non facile, quando hanno scoperto di essere entrambi positivi al coronavirus. Per fortuna non ci sono state conseguenze serie né per loro né per il bebè e hanno potuto godersi serenamente la dolce attesa.

