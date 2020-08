Michela Persico e Daniele Rugani, sfida a racchettoni con pancione

La gravidanza ormai agli sgoccioli non è un buon motivo per Michela Persico per mettersi a riposo. Anzi, a un passo dal parto è più carica che mai e in spiaggia si lancia in una sfida a racchettoni con il compagno Daniele Rugani . Pancione esplosivo e costumino striminzito, la conduttrice ce la mette tutta e sul bagnasciuga dà del filo da torcere al calciatore.

Bellissima e inarrestabile, Michela si gode la vacanza spensierata in Sardegna. "Inizia la nostra estate. Sfide in famiglia parte1", scrive su Instagram postando la foto del match. A fine mese diventerà mamma del suo primogenito e con Daniele cerca di godersi un'estate il più possibile spensierata. In bikini sfoggia un fisico invidiabile, con le forme morbide che fanno girare la testa ai bagnanti e ai follower che la seguono sui social.

La scorsa primavera Rugani e la Persico sono risultati positivi al coronavirus ed hanno vissuto momenti di grande spavento. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per loro né per il loro maschietto che sta per nascere. Michela non hai perso il buonumore e su Instagram ha documentato tutti i momenti della gravidanza, mettendo in mostra in costume il suo bel pancione.

