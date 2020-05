Michela Persico, prima ecografia di coppia: “In sei mesi ho preso 3 chili”

Hanno attraversato momenti di paura con il coronavirus: entrambi positivi e costretti alla quarantena lontani l’uno dall’altra. Ora Michela Persico e Daniele Rugani possono festeggiare sereni la gravidanza della giornalista. Sta per entrare nel sesto mese e insieme al calciatore ha fatto l’ecografia che conferma che tutto procede per il meglio. E sulla dieta materna spiega: ho preso 3 chili in 20 settimane.