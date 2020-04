Michela Persico mostra il pancione e riabbraccia Rugani Instagram 1 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il difensore della Juventus aveva vissuto la sua positività al coronavirus in un hotel di Torino a stretto contatto con lo staff medico, mentre Michela ha passato la quarantena a casa coccolando il suo pancione. Infatti, proprio dopo l’esito dei tamponi, la coppia ha annunciato di essere in dolce attesa. Doppia preoccupazione dunque per la giornalista che è risultata positiva ma stava bene ed era in pensiero per il suo bebè e per il fidanzato. Adesso la coppia si è potuta riabbracciare e tornare a vivere sotto lo stesso tetto.

“Come state? Noi due ormai stiamo entrando nel quinto mese e questo pancione cresce sempre di più” ha scritto Michela a corredo di una foto in cui mostra le curve della gravidanza. Dopo 35 giorni di isolamento, il calciatore ha scritto un messaggio al figlio in arrivo: “Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti l'uno dall'altro e di quanto sia stato difficile. Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest'abbraccio, tutti e tre. Finalmente negativo, finalmente tutti insieme”.

