Coronavirus, Rugani e Persico positivi e in dolce attesa

“Sto bene ma invito tutti a rispettare le regole perché questo virus non fa distinzioni. Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari, per chi ci circonda”. Così Daniele Rugani racconta di essere positivo al coronavirus e insieme alla fidanzata, Michela Persico, anche lei positiva, aspetta il suo primo figlio. “Non ho sintomi, sono sola, al momento non posso vedere nessuno. Ma ce la farò” racconta al settimanale Chi Michela Persico che ha appena superato il terzo mese di gravidanza.