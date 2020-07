Pancioni nudi sotto il sole: dalla Palmas alla Persico

“Abbracci ad incastro” scrive Giorgia Palmas mostrando il primo pancione nudo dalla Sardegna insieme al compagno Filippo Magnini. “Tetris” replica lui postando la stessa immagine della felicità. Michela Persico si mette in bikini e con le sue dolci curve al vento annuncia ai follower di aspettare un maschietto dal calciatore Daniele Rugani. Sarà il terzo fiocco azzurro per Alice Campello in costume a bordo piscina dopo i due gemellini avuti dal marito Alvaro Morata.

Posa in mezzo alla natura in topless con addosso solo un paio di slip gialli la modella Eva Riccobono. In attesa del secondo figlio, ama mostrare le forme morbide della gravidanza e scrive a corredo dello scatto fatto da Matteo Ceccarini: “Si sente tutto...gli uccellini, il sole, il vento, i suoi movimenti dentro di me, la vita… Grazie papà per questo scatto”.

“Noi già ti amiamo tanto” scrive Gaia Lucariello a Sabaudia mentre accarezza il suo pancione. Ha già un figlio, Lorenzo, da Simone Inzaghi. “Guardo il mare e canto per te” è la dedica di Ludovica Caramis, moglie di Mattia Destro e in attesa del primogenito. Guarda i pancioni al vento davvero esplosivi e le mamme che si rilassano al mare in dolce attesa di poter stringere i loro bebè.

