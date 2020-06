Giorgia Palmas e Filippo Magnini al mare, guarda che pancione al vento

Giorgia Palmas e Filippo Magnini inaugurano la loro estate con un po' di relax sulla spiaggia di Pesaro. Lui in slip mostra un fisico perfettamente scolpito, lei in bikini succinto sfoggia orgogliosa il suo pancione. Tra circa due mesi darà alla luce una bambina e lei e il futuro papà non stanno più nella pelle. Il settimanale Gente li ha fotografati mentre, in riva al mare, si guardano negli occhi con adorazione, poi l'ex nuotatore bacia dolcemente il ventre rotondo della sua futura moglie. La loro bimba non è ancora nata, ma i suoi genitori sono già pazzi di lei.

Alla fine dell'estate ci saranno il parto, le nozze e una nuova vita tutta da progettare nella nuova casa che hanno comprato insieme a Milano, forse un ritorno al nuoto per il campione. Ma a questo penseranno più avanti. Dopo essersi occupati del corredino, delle visite ginecologiche, della cameretta, Giorgia e Filippo si regalano una bellissima vacanza in famiglia. Insieme a loro in spiaggia ci sono Sofia, la figlia 12enne che la Palmas ha avuto da Davide Bombardini, e la mamma di Magnini. Tutti insieme si godono la giornata sotto l'ombrellone o si divertono in acqua tra le onde.

In attesa della sua primogenita, Filippo è al settimo cielo: "La nascita di un figlio è qualcosa di speciale: ho trascorso 27 anni in vasca, ho vinto tanto, ma sono piccole cose rispetto a questo miracolo", ha detto in occasione dell'uscita del suo libro La resistenza dell'acqua. Con Giorgia fa coppia dal 2018 e il loro amore cresce ogni giorno di più: "Abbiamo una visione della vita e del futuro simile. Mi ritengo fortunata perché ho incontrato una persona sana, speciale, che mi fa morire dal ridere", ha svelato lei.