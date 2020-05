Palmas e Magnini, primo giro di shopping con pancione 

Pochi giorni dopo aver annunciato di essere in attesa del loro primo figlio Giorgia Palmas e Filippo Magnini escono dal lockdown e si concedono una passeggiata di coppia per le vie dello shopping milanese. La ex velina sfoggia uno splendido pancione. L’ex nuotatore orgoglioso tiene la compagna per mano e insieme fanno acquisti…

Si sarebbero dovuti sposare il 28 marzo, ma l’emergenza coronavirus ha fatto slittare le nozze tra la Palmas e Magnini. Con un post commovente, Giorgia ha descritto le emozioni di quella giornata di sole, chiusi in casa: “In questo esatto momento credo che sarei stata in preda all’emozione, contando le ore che mi separavano dal diventare tua moglie, ma sono comunque qui con te, ti guardo e mi sento tanto fortunata ad averti trovato... Il matrimonio sarà tra qualche mese e sarà ancora più bello e soprattutto stiamo bene, noi e le nostre famiglie e io mi sento comunque già tua moglie. Ti amo Amore mio, questa data rimarrà comunque nei nostri cuori e quella nuova scelta sarà ancora più speciale” scriveva sui social la ex velina. Condivideva già un dolce segreto con il suo Filippo, avrebbe voluto indossare l’abito bianco con un pancino appena accennato e invece i fiori d’arancio arriveranno dopo la cicogna. E allora sarà ancora più bello. Ne è sicura Giorgia.

Intanto si è goduta questo periodo di isolamento insieme a Magnini e alla figlia Sofia cullando il bebè che porta in grembo. “E poi arriva un giorno che ti svegli, guardi il tuo compagno accanto e hai la sensazione che siete da sempre predestinati a stare insieme. Da quando è nata guardi tutti i giorni tua figlia e la vedi crescere meravigliosamente e ti emozioni nel riconoscere te in ogni sua sfumatura. È tutto così bello, e sei davvero felice. Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova. Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore” ha scritto la Palmas annunciando sui social l’arrivo della cicogna. Per Magnini si tratta del primo figlio, per la ex velina è il secondo dopo Sofia, avuta dal precedente legame con Davide Bombardini.

“Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti. Siamo al settimo cielo” scrive Giorgia e il suo sguardo e il sorriso ne sono la prova.

