Giorgia Palmas e Filippo Magnini in attesa di un bebè: l'annuncio sui social e lo scatto col pancione

"...Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova....", Giorgia Palmas pubblica su Facebook un bellissimo scatto col pancione, accanto al compagno Filippo Magnini e alla piccola Sofia , e annuncia ufficialmente di aspettare un bebè insieme all'ex nuotatore.

Nel post l'ex velina di "Striscia" scrive una vera e propria dedica d'amore per il suo Filippo: "E poi arriva un giorno che ti svegli, guardi il tuo compagno accanto e hai la sensazione che siete da sempre predestinati a stare insieme" e un tenero messaggio per la figlia Sofia, avuta dieci anni fa dall’ex compagno Davide Bombardini: "Da quando è nata guardi tutti i giorni tua figlia e la vedi crescere meravigliosamente e ti emozioni nel riconoscere te in ogni sua sfumatura. È tutto così bello, e sei davvero felice...".

E poi finalmente annuncia la nuova gravidanza: "Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova. Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore. Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti. Siamo al settimo cielo Io vi amo da morire, tanto tanto, non esiste al mondo felicità più grande #lanostraFamiglia".

Giorgia Palmas mostra già un pancione vistoso, segno che la gravidanza è già avanzata e che è stata tenuta ben nascosta in questi mesi di quarantena.

Giorgia e Filippo si sarebbero dovuti sposare in estate, ma a causa del coronavirus si sono trovati costretti a rimandare le nozze: “Abbiamo deciso di far slittare il nostro matrimonio, ma per noi non cambia nulla, anzi, avremo più tempo per organizzarlo nel modo migliore” hanno detto al settimanale Chi. A guardare il pancione della showgirl però si potrebbe anche pensare che tra le ragioni dello slittamento delle nozze ci sia anche il desiderio di fare un passo alla volta, prima il bebè e poi l'abito bianco, da indossare senza pancia!

