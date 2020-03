Stop alle nozze Palmas-Magnini, rimandate per il coronavirus

“È tutta la vita che aspettavamo di incontrarci! Sono stati due anni intensi che valgono una vita” e aspettare ancora non sarà certo un problema. Giorgia Palmas e Filippo Magnini annunciano di dover rimandare le loro nozze previste per fine marzo a Monza a causa dell’emergenza coronavirus. “Abbiamo deciso di far slittare il nostro matrimonio, ma per noi non cambia nulla, anzi, avremo più tempo per organizzarlo nel modo migliore” hanno detto al settimanale Chi.