Tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini le cose sono andate veloci. Si sono messi insieme nei primi mesi del 2018 e a fine marzo di quest'anno convoleranno a nozze. Per il gran giorno, la ex velina ha scelto come testimone Elena Barolo , sua collega sul bancone di "Striscia la Notizia" dal 2002 al 2004 e vero Cupido della coppia: è stata lei a far conoscere i futuri sposi.

Veline a nozze, Elena Barolo sarà testimone di Giorgia Palmas Instagram 1 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Giorgia Palmas e Filippo Magnini pronti alle nozze: "A fine marzo ci sposiamo"

Giorgia era la mora, Elena la bionda: insieme hanno incantato e fatto divertire il pubblico del tg satirico di Canale 5 per due stagioni. Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti: la Palmas ha iniziato una brillante carriera come conduttrice e ha avuto una figlia dal calciatore Davide Bombardini, la Barolo è attiva in radio, in tv, e sui social ed è fidanzata con lo stilista Alessandro Martorana. Quello che non è cambiato, è la complicità che le lega.

LEGGI ANCHE > Nozze sotto l'albero, il sogno di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

"Ci conosciamo da tanti anni Elenina mia, quasi 20, e siamo davvero cresciute insieme... Sono fortunata ad aver incontrato nella mia vita la tua delicatezza e la tua bontà d’animo. Tra pochi mesi scriveremo un’altra pagina della nostra vita in cui saremo insieme, al mio fianco in una giornata indimenticabile, cara la mia testimone di nozze", ha scritto la futura sposa su Instagram, postando uno scatto insieme alla sua amica. "Quando una bionda e una mora (tanto amiche e tanto diverse ma tanto uguali) si incontrano per pianificare, cominciate a tremare!!!" le ha fatto eco l'altra. Come abbiano in mente di stupire gli ospiti al party di nozze non è dato sapere: che stiano preparando un bello stacchetto, come ai vecchi tempi?

Potrebbe interessarti: