Nozze sotto l'albero, il sogno di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Il progetto delle nozze si fa sempre più vicino, ma quando i follower hanno visto Giorgia Palmas in abito bianco sotto l'albero di Natale accanto al suo Filippo Magnini non hanno avuto più dubbi. “Se non ti sposa lui, lo faccio io” hanno scritto in tanti. Proprio come una principessa, Giorgia ha posato davanti agli occhi languidi di Filippo. Lui ha commentato: “Come nei sogni... il mio sogno!”.

In vacanza alle Bahamas, Giorgia Palams e Filippo Magnini inviano ai follower romantiche cartoline social. Le spiagge paradisiache delle isole Caraibiche fanno da sfondo mentre loro si lasciano accarezzare dalle onde e intanto si coccolano, si abbracciano, fanno il pieno di relax e... di amore.

“I sogni son desideri di felicità” è la didascalia di Magnini per commentare la splendida foto che lo ritrae con Giorgia in abito da sposa. “Amore mio” replica lei in uno scambio continuo di cuoricini e romanticherie. La coppia si trova sulle Dolomiti per un evento di moda e ne approfitta per fare le prove dell'abito bianco in vista delle nozze. Un sogno che i due vorrebbero far avverare presto.

