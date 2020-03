Giorgia Palmas, compleanno in casa con i suoi due amori

Giorgia Palmas compie 38 anni e festeggia insieme ai grandi amori della sua vita: la figlia Sofia e il compagno Filippo Magnini . Niente grandi feste per la ex velina, solo tanto amore e una torta pazzesca arrivata a sorpresa, regalo del suo futuro marito. Per lei arrivano anche gli auguri social dalle amiche famose, come Elena Barolo e Juliana Moreira .

Presto arriveranno i festeggiamenti in grande stile per le nozze con Magnini, previste per la fine di marzo in Sardegna. Intanto, per celebrare il compleanno, la Palmas sceglie la semplicità. "38 anni sono un gran bel traguardo e il regalo più bello sono loro, la mia famiglia. Sono felice e per me questo è un bellissimo compleanno", scrive su Instagram. "... e noi al posto di tirarti le orecchie ti diamo tanti bacioni. Happy birthday my love" scrive Filippo, condividendo una foto insieme alla sua amata e alla figlia che lei ha avuto da Davide Bombardini. Una giornata all'insegna dell'amore e dell'allegria per un trio davvero unito e affiatato.

