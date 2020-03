Giorgia Palmas è il barbiere a domicilio di Filippo Magnini

In questi giorni di lockdown, andare dal parrucchiere è impossibile. Questa però non è una buona scusa per trascurarsi e avere i capelli in disordine. E così Filippo Magnini si organizza come può e mette la sua chioma nelle mani di Giorgia Palmas , che si improvvisa barbiere a domicilio. Il siparietto va in onda in diretta su Instagram, con la conduttrice in collegamento con un esperto che la segue passo passo nel suo lavoro.

"Signore e Signori ecco a voi... Giorgia mani di forbice!! Tra poco taglierò (in diretta sul profilo di Filippo Magnini ) i suoi capelli! E ci tengo a precisare ora quanto segue: 1) non è stata una mia idea 2) ho provato a fargli cambiare idea 3) non l’ho mai fatto e sono molto dubbiosa sul risultato 4) giusto perché a distanza e in diretta ci sarà Gianluca Villani a guidarmi che proverò a farlo... almeno dopo avremo le colpe in due", scrive la Palmas a corredo di una foto, dando appuntamento ai follower e mettendo le mani avanti in caso di disastri.

Ma Filippo si fida ciecamente di lei, e non teme il risultato. Certo il suo sguardo mentre Giorgia ci dà dentro con forbici e rasoio non è sempre rilassatissimo, ma alla fine è contento del suo nuovo taglio. La Palmas è stata brava a seguire le direttive dell'hair stylist e non ha fatto errori. Magnini può sfoggiare sui social la sua nuova capigliatura e andarne fiero.

Intanto l'ex velina ci ha preso gusto, e nelle storie dà consigli ai follower su come mantenere un aspetto curato pur restando in casa. Alla domanda su come faccia con i capelli lei risponde: "Faccio una bella maschera tutte le volte che li lavo e li alliscio con la piastra e via, mi tengo in ordine tutti i giorni comunque, sia capelli che tutto il resto", e una serie di emoticon descrivono unghie, allenamento e make up. Una vera professionista della beauty routine.

