Gigi Hadid mostra il pancione per la prima volta sui social

"La mia gravidanza non è la cosa più importante che sta succedendo nel mondo", così Gigi Hadid spiega in una diretta Instagram il motivo per cui non ha mai mostrato il pancione prima di oggi. Incinta del suo primo figlio da Zayn Malyk , la modella ha comunque voluto soddisfare la curiosità dei follower, lasciando dare una sbirciatina al suo ventre rotondo.

Gigi sarà mamma all'inizio dell'autunno e intanto si gode la dolce attesa. Con i familiari e gli amici condivide le foto della pancia che cresce a vista d'occhio, ma con i fan mantiene la riservatezza. "Vi sono molto grata per i commenti positivi e le domande e voglio che sappiate che siamo sani e salvi e che le cose vanno alla grande" ha detto la top model nel suo video. "Sento che la mia gravidanza non sia qualcosa che devo mostrare, a parte alla mia famiglia e ai miei amici", prosegue. Fa riferimento al coronavirus e al movimento Black Lives Matter e spiega che la visibilità sui social media dovrebbe essere usata per puntare l'attenzione su quelle tematiche e non per le questioni personali.

"Non c'è fretta. Voglio godermi la mia gravidanza e non ho voglia di alzarmi ogni mattina e dovermi preoccupare di trovare la posa più bella per una foto", spiega. Racconta di indossare abiti larghi e comodi e di pensare più al comfort che all'apparenza. La Hadid però non lascia i fan a bocca asciutta e decide di sbottonare la camicetta per lasciar dare un'occhiata ai più curiosi: "Ecco qua la mia pancia", dice mostrando finalmente le forme della maternità.

