Gigi Hadid è incinta, in arrivo il primo figlio per Zayn Malik

Una bella novità sta per travolgere la vita di Gigi Hadid e di Zayn Malik . Secondo TMZ, la modella e il cantante ex One Direction avranno presto un bambino. Dalla coppia nessuna conferma né smentita, ma il tabloid americano assicura che lei è già al secondo mese di gravidanza. Sarebbe il primo bebè per loro, che sono tornati insieme a gennaio dopo un lungo periodo di rottura.

Dopo essere stati insieme per tre anni, la Hadid e Malik avevano annunciato la fine della loro relazione nel novembre 2018. Per loro è iniziato un tira e molla infinito, fatto di fugaci riavvicinamenti e improvvisi allontanamenti. Da qualche mese tra loro è tornato il sereno e la coppia ora è più affiatata e unita che mai. I due trascorrono insieme questo periodo di isolamento in una bellissima tenuta immersa nel verde in Pennsylvania. Con loro ci sono anche la sorella di lei, Bella Hadid, e alcuni amici (la mia "famiglia di quarantena", li definisce la stella delle passerelle).

Gigi ha da poco compiuto 25 anni ed ha celebrato la ricorrenza con tutta l'allegra brigata tra palloncini colorati, brindisi a base di succo di frutta e una torta a forma di bagel realizzata per lei dal celebre pasticcere e star della tv Buddy Valastro. Circondata dall'amore degli amici più cari ma soprattutto da quello del suo compagno, che non le avrà di certo fatto mancare coccole e attenzioni, la più grande delle sorelle Hadid ha trascorso una giornata indimenticabile. Il suo è stato un party davvero perfetto... e presto lei e Zayn avranno un altro motivo per festeggiare.

