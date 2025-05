Gigi Hadid e Bradley Cooper ufficializzano la loro relazione: il primo bacio social

Gigi Hadid e Bradley Cooper fanno coppia dall'autunno 2023: i due si sono incontrati alla festa di compleanno del figlio di un amico comune ed è sbocciato l'amore. Da allora sono una delle coppie più belle di Hollywood, ma hanno preferito mantenere la privacy e vivere il loro sentimento quanto più lontano possibile dall'esposizione mediatica. La modella ne ha parlato per la prima volta pubblicamente in un'intervista a Vogue: "Lo rispetto molto, è una persona creativa. E sento che mi dà così tanto: mi incoraggia molto. Ricevere incoraggiamento dalle persone che ammiri può portarti a credere molto di più in te stesso, ed è quello che è successo a me" ha detto e ha spiegato: "Penso che arrivare al punto in cui sapere cosa vuoi e meriti in una relazione sia essenziale". La supermodella ha raccontato l'elemento alla base della sua relazione con Bradley Cooper: "E poi trovare qualcuno che si trovi in un momento della sua vita in cui sa cosa vuole e merita... e lavorate entrambi separatamente per unirvi e diventare il miglior partner possibile". E ha concluso dicendo: "Mi sento davvero fortunata".