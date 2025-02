Da poco Claudia Pandolfi ha compiuto 50 anni ma non vive di rimpianti e accetta l’età che avanza senza preoccupazioni concentrandosi sul presente. E’ mamma di Gabriele e Tito. “Ho avuto un figlio con Roberto Angelini e nonostante il nostro rapporto si sia interrotto abbiamo mantenuto il legame e posso dire che oggi siamo certamente amici e che gli vorrò bene per tutta la vita. Se ci si lascia è per andare avanti non per farla pagare a qualcuno. – aveva raccontato qualche tempo fa in un’intervista al Corriere - Ora sto con Marco (De Angelis, ndr.) e con lui vivo con gioia e solarità: abbiamo avuto un figlio ma, tutti insieme, abbiamo costruito una famiglia con la stessa solidità della mia di origine, con i miei genitori che stanno ancora assieme”.