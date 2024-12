L’amore di coppia, quello in famiglia e quello per le amicizie sono tutti fondamentali per Claudia Pandolfi. “Ho dei rapporti profondissimi con alcune persone con cui ho lavorato, ma non sono necessariamente attori. Sono legata alla mia manager, Federica, che resta sempre nell’ombra ma mi accompagna da tantissimi anni. È fondamentale per me e se devo darmi un merito è di essermi scelta le persone giuste con cui condividere la vita” ha detto l’attrice che è molto legata a Giulia Bevilacqua: “Abbiamo questo grande filo teso che ci unisce, una corda d’amore che ci lega da tanti anni ed è bellissimo”.