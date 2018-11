Claudia Pandolfi: "Ho ricevuto avances dalle donne, e le ho pure accettate"

"Perché piaccio molto agli omosessuali? Perché sono un po' lesbica dentro", racconta Claudia Pandolfi al settimanale Spy, in edicola da venerdì 30 novembre. "Ho sempre voluto capire di quante sfumature fosse fatta la mia sessualità. Sono eterosessuale, non è una novità per nessuno, ma non mi sono mai preclusa nessuna strada. Sono sempre stata una donna molto aperta", confessa l'attrice, madre di due figli, Gabriele (avuto da Roberto Angelini) e Tito, nato dalla relazione con Marco De Angelis.