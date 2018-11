Leonardo Pieraccioni torna al cinema con "Se son rose"

La storia ruota intorno a giornalista web impigrito anche nei sentimenti, Leonardo Giustini. La figlia Yolanda, stanca di vedere il padre come un campione di disimpegno, manda di nascosto un messaggio via mail alle ex fidanzate ("Sono cambiato. Riproviamoci!"). Quella che era nata come l'innocua provocazione di un'adolescente si trasforma in una macchina del tempo, generando così un divertente viaggio tra passato e presente. Così riappaiono nella vita del protagonista Benedetta (Caterina Murino) diventata una sorta di suora laica; Elettra (Gabriella Pession), irritabilissima docente di filosofia; la prima fidanzatina, Angelica, poco fedele (Michaela Andreozzi); Fioretta (Antonia Truppo), nel pieno del percorso per diventare uomo. Senza dimenticare l'ex moglie, ora consigliera, Fabiola (Claudia Pandolfi).



Pieraccioni torna sul grande schermo per "raccontare un 50enne che non ce la fa a correre la maratona dell'amore", in quello che lui stesso definisce "il primo film della seconda serie nella mia carriera". L'attore-regista rivela anche: "Avevo anche chiesto anche alla mia ex compagna Laura Torrisi di recitare la mia ex moglie. Lei mi ha risposto che già si era già abbastanza stancata a ripetermi certe cose nella vita, per ricominciare in un film".