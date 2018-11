Pieraccioni ritrova l'amore con una sosia della Torrisi

Avrà finalmente dimenticato Laura Torrisi e ritrovato l'amore? Leonardo Pieraccioni, che nei prossimi giorni sarà nelle sale proprio con un film sulle ex (“Se son rose”, in cui lui è il regista e protagonista), è stato pizzicato a spasso per Firenze con una mora, Teresa Magni, che somiglia proprio alla Torrisi. Camminano a braccetto e si scambiano pure un bacio. Forse questa volta Leonardo ha davvero dimenticato la ex.