Andrea Iannone rompe il silenzio social, frecciatina a Elodie?
Una frase sibillina pubblicata su Instagram riaccende i gossip sulla fine della storia tra il pilota e la cantante e sembra ufficializzare la rottura
© Tgcom24
Non c'è stato nessun comunicato ufficiale, nessuna dichiarazione a mezzo stampa. Eppure, Andrea Iannone sembra aver parlato chiarissimo. Lo ha fatto a modo suo, affidando a Instagram una riflessione breve, ma pesante come un macigno, capace di riaccendere in un attimo le voci sulla rottura con Elodie: "Le donne vanno e vengono, ma la vita non ti premia due volte con una brava donna".
Da settimane il gossip racconta di una relazione arrivata al capolinea, ma né il pilota né la cantante hanno mai confermato o smentito. A parlare, però, sono stati i loro silenzi e soprattutto i loro movimenti social, sempre più distanti e disallineati. Nel suo ultimo carosello di foto, Andrea Iannone sceglie una didascalia essenziale: "Day by day". Scatti di quotidianità, atmosfere intime, una solitudine che traspare senza bisogno di spiegazioni. Ma è un'immagine in particolare a catturare l’attenzione dei follower: una frase netta, quasi definitiva.
Un pensiero che, letto alla luce della sua situazione sentimentale, suona come una frecciata diretta, seppur mai nominata, a Elodie. Un messaggio amaro, che lascia intendere rimpianto, delusione e forse la consapevolezza di qualcosa di irrimediabilmente perso. Sotto il post, i commenti non si sono fatti attendere. In molti hanno letto tra le righe un dolore ancora vivo: parole di conforto, attestati di stima, qualche attacco alla cantante. "Non ti meritava", "Forza Andrea", "Si vede che stai soffrendo": il tono generale è quello di chi percepisce un momento emotivamente fragile. Il pilota, dal canto suo, resta in silenzio. Ma la sensazione è che quella frase abbia detto tutto ciò che non è stato pronunciato finora.
Elodie e Franceska: un legame che viene da lontano
Parallelamente, cresce l'attenzione sul rapporto sempre più stretto tra Elodie e Franceska Nuredini, ballerina del suo tour e presenza costante nella sua vita privata. Secondo alcune ricostruzioni, la loro vicinanza non sarebbe affatto recente. Già nell'estate scorsa, quando Elodie era ancora legata a Iannone, Franceska era spesso al suo fianco. Un episodio a Roma, a fine giugno, viene indicato come punto chiave: una serata trascorsa insieme e il rientro in hotel tutti e tre. Poco dopo, la vacanza a Ibiza tutta al femminile, che all’epoca non destò sospetti grazie alla presenza rassicurante di Iannone accanto alla cantante.
Distanze, feste separate e nuovi incontri
Col passare dei mesi, però, qualcosa si è incrinato. Natale e Capodanno trascorsi separati, lei a Napoli con Franceska, lui altrove. Poi l'ultimo tassello: Iannone paparazzato con Rocío Muñoz Morales, mentre Elodie si trovava dall'altra parte del mondo, ancora una volta insieme alle amiche.