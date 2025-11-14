Pamela Camassa dopo l’addio a Filippo Bisciglia bacia Stefano Russo

A confermare la fine dell'amore tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia era stata la coppia, che aveva scelto Instagram per ufficializzare la chiusura della storia. Un messaggio semplice e diretto, condiviso nelle Stories di Filippo, lasciava poco spazio ai dubbi: "È da un po'… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene", aveva scritto. Né Filippo né Pamela hanno mai voluto commentare pubblicamente l'addio. Anche quando Bisciglia era stato intervistato da Vanity Fair, aveva preferito evitare qualsiasi dettaglio sulla rottura, limitandosi a ribadire il suo desiderio di proteggere l'ex compagna: "Preferisco non rispondere, perché in questa fase della vita qualsiasi cosa dicessi potrebbe essere travisata, ed è l'ultima cosa che vorrei – aveva detto, rivelando di aver fatto una promessa a Pamela Camassa -. Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa".