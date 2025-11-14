Pamela Camassa dopo l’addio a Filippo Bisciglia bacia Stefano Russo

© Chi
La showgirl sorpresa dai paparazzi in un noto circolo sportivo romano
Pamela Camassa sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un nuovo uomo. L'ex compagna di Filippo Bisciglia è stata sorpresa dai paparazzi del settimanale "Chi" mentre si lasciava andare a un bacio appassionato con Stefano Russo. L'attrice e conduttrice, reduce dalla fine di una lunga relazione, appare ora più serena e vicina a quest'uomo comparso al suo fianco.
Il bacio tra Pamela Camassa e Stefano Russo è stato immortalato in un noto centro sportivo romano, dove la coppia è stata vista in atteggiamenti affettuosi. Su Stefano Russo circolano poche informazioni: indiscrezioni parlano di un imprenditore, padre di una bambina, e molto legato all'ambiente dello sport. Proprio sul campo da padel sarebbe nato il primo contatto con Pamela, un incontro che ricorda quello tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. "Gli amici della showgirl – si legge sul settimanale Chi – raccontano che Pamela, sempre sexy e sorridente, frequenta da qualche settimana il circolo. Inizialmente sembrava un semplice passatempo sportivo. Poi sono arrivate le prime voci, i primi gesti che parlano più di mille conferme. Infine, due baci, discreti ma inequivocabili, scambiati tra un ingresso e un passaggio verso i campi coperti".
A confermare la fine dell'amore tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia era stata la coppia, che aveva scelto Instagram per ufficializzare la chiusura della storia. Un messaggio semplice e diretto, condiviso nelle Stories di Filippo, lasciava poco spazio ai dubbi: "È da un po'… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene", aveva scritto. Né Filippo né Pamela hanno mai voluto commentare pubblicamente l'addio. Anche quando Bisciglia era stato intervistato da Vanity Fair, aveva preferito evitare qualsiasi dettaglio sulla rottura, limitandosi a ribadire il suo desiderio di proteggere l'ex compagna: "Preferisco non rispondere, perché in questa fase della vita qualsiasi cosa dicessi potrebbe essere travisata, ed è l'ultima cosa che vorrei – aveva detto, rivelando di aver fatto una promessa a Pamela Camassa -. Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa".
La fine della storia tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia ha lasciato senza parole i loro follower. La coppia, tra le più amate della tv, poteva contare anche sul sostegno di una fan d'eccezione: Maria De Filippi. Secondo quanto aveva riportato Diva e Donna qualche settimana fa, la De Filippi avrebbe cercato di fare da mediatrice tra i due, arrivando persino a organizzare una cena per favorire un confronto sincero e provare a ricucire la relazione.
