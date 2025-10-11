Pamela Camassa sorridente e sexy sui social dopo l'addio a Filippo Bisciglia

© Tgcom24
La showgirl di recente ha annunciato la fine della storia d'amore con il conduttore di "Temptation Island"
Pamela Camassa torna a sfoggiare il suo sorriso sui social, postando un video in cui sfila per un brand di moda durante un evento romano. Indossa un minidress che mostra le sue gambe lunghissime e lei, bellissima e sensuale, ancheggia e sorride ammaliante all'obiettivo. Solo pochi giorni fa insieme a Filippo Bisciglia ha comunicato la fine della loro storia d'amore durata 17 anni. La relazione è giunta a termine "da un po'", come entrambi hanno specificato, e per la showgirl è tempo di concentrarsi su sé stessa e sul proprio lavoro.
Pamela Camassa e Filippo Bisciglia hanno raccontato di essersi lasciati pubblicando una storia nello stesso momento. "È da un po'… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene", ha scritto il conduttore di "Temptation Island". "Abbiamo aspettato un po' prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene", ha fatto sapere la showgirl. Sui motivi che li abbiano portati a prendere questa decisione però hanno preferito mantenere il riserbo.
La rottura di Pamela Camassa e Filippo Bisciglia ha lasciato di stucco i follower, che non si aspettavano la fine della loro storia. La coppia era amatissima dal pubblico, ma aveva una fan speciale: Maria De Filippi. Secondo il settimanale Diva e Donna, la conduttrice avrebbe provato a salvare la relazione tra i due organizzando una cena di confronto. Nemmeno il suo intervento però è riuscito a salvare l'amore.