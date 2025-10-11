Pamela Camassa sorridente e sexy sui social dopo l'addio a Filippo Bisciglia

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia hanno raccontato di essersi lasciati pubblicando una storia nello stesso momento. "È da un po'… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene", ha scritto il conduttore di "Temptation Island". "Abbiamo aspettato un po' prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene", ha fatto sapere la showgirl. Sui motivi che li abbiano portati a prendere questa decisione però hanno preferito mantenere il riserbo.