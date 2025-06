Katy Perry e Orlando Bloom si separano: "Non possono più tornare dietro"

Dopo settimane di rumors, "People" ha certificato che la coppia è ormai scoppiata prima che lo facessero i diretti interessati. Pare che i due avessero intenzione di ufficializzare il segreto di Pulcinella tra qualche mese, dopo la fine del Lifetimes Tour della popstar, ma il gossip li ha anticipati. Una fonte ha infatti assicurato che Katy Perry e Orlando Bloom stanno vivendo da tempo in una nuova normalità e che "la separazione è amichevole. Sono arrivati a un punto in cui sentono che non c'è modo di tornare a una relazione sana e che per questo sia meglio vivere vite separate".