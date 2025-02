Katy Perry e la fidanzata di Bezos Lauren Sanchez voleranno nello spazio

Perry e Sanchez, giornalista, si uniranno a un equipaggio tutto femminile sul prossimo volo spaziale suborbitale di Blue Origin. La compagnia fondata da Bezos ha iniziato a lanciare turisti nello spazio nel 2021 e recentemente ha condotto il primo volo di prova orbitale del suo razzo più grande, New Glenn. Blue Origin ha spiegato che non c'è una data precisa per il lancio ma che avverrà in primavera.