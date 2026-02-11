Katy Perry, vacanza da sogno a Cortina con Justin Trudeau

Katy Perry e Justin Trudeau hanno reso ufficiale la loro relazione solo a dicembre, quando la popstar ha pubblicato varie foto e video riguardanti il suo viaggio a Tokyo con l’ex premier canadese. Le voci su di loro circolavano però da mesi, soprattutto dopo che i due erano stati visti insieme a Montreal. Trudeau aveva anche assistito con grande trasporto a uno dei concerti della cantante. Entrambi hanno alle spalle delle lunghe relazioni. Trudeau è stato sposato per 18 anni con Sophie Grégoire, madre dei suoi tre figli, prima di separarsi da lei nell’agosto 2023. Katy Perry, invece, è rimasta assieme a Orlando Bloom per nove anni. La loro storia d’amore, dalla quale è nata la figlia di cinque anni Daisy Dove, è terminata ufficialmente lo scorso luglio.

