Katy Perry, vacanza da sogno a Cortina con Justin Trudeau
La coppia alloggia a San Cassiano, paesino poco distante dalla località nella quale si stanno svolgendo varie competizioni delle Olimpiadi invernali
Katy Perry e Justin Trudeau © Instagram
Non è un mistero che l’Italia sia una delle mete turistiche più gettonate dai vip. Ogni anno tantissime celebrità internazionali raggiungono la Penisola in estate o in inverno per trascorrere le vacanze in alcune delle località più belle dello Stivale. Oltre alle bellezze naturali e storiche, a febbraio 2026 c’è un altro fattore che rende il Belpaese imperdibile: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La cantante Katy Perry si trova proprio nelle vicinanze della località montana assieme al suo compagno, l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau. La relazione tra la popstar 41enne e Trudeau è iniziata lo scorso luglio, ma i due l’hanno ufficializzata solo di recente.
Le foto pubblicate da Katy Perry
Katy Perry ha pubblicato alcune fotografie della vacanza su Instagram, accompagnando il post con la caption “che l’amore sia la rivoluzione”. Tra gli scatti diffusi dalla cantante ci sono anche un selfie con Justin Trudeau in cima alle montagne innevate e una fotografia con lui durante una cena a base di hot pot. Nella gallery non mancano neppure delle istruzioni per risolvere il cubo di Rubik, scritte su carta intestata dell’Ufficio del Primo Ministro del Canada, un paio di scarpe rosse col tacco (di Prada) e vari autoscatti.
Dove alloggiano Perry e Trudeau?
L’albergo nel quale soggiorna la coppia è il resort Aman Rosa Alpina. La struttura si trova a San Cassiano, un paesino a 1.537 metri d’altezza immerso tra i massicci Lavarella, Conturines, Lagazuoi e Settsass, ed è riservata ai clienti più benestanti, considerando che per una notte si spendono 1735 euro.
La località scelta da Katy Perry e Justin Trudeau si trova molto vicina a Cortina d’Ampezzo, il che suggerisce che nei prossimi giorni la coppia potrebbe assistere a qualche competizione delle Olimpiadi invernali.
La nascita della coppia
Katy Perry e Justin Trudeau hanno reso ufficiale la loro relazione solo a dicembre, quando la popstar ha pubblicato varie foto e video riguardanti il suo viaggio a Tokyo con l’ex premier canadese. Le voci su di loro circolavano però da mesi, soprattutto dopo che i due erano stati visti insieme a Montreal. Trudeau aveva anche assistito con grande trasporto a uno dei concerti della cantante. Entrambi hanno alle spalle delle lunghe relazioni. Trudeau è stato sposato per 18 anni con Sophie Grégoire, madre dei suoi tre figli, prima di separarsi da lei nell’agosto 2023. Katy Perry, invece, è rimasta assieme a Orlando Bloom per nove anni. La loro storia d’amore, dalla quale è nata la figlia di cinque anni Daisy Dove, è terminata ufficialmente lo scorso luglio.