Katy Perry ufficializza il nuovo amore con Justin Trudeau

Le voci sulla nuova coppia si rincorrono da fine luglio, quando sono stati avvistati durante una passeggiata e al ristorante in occasione di una tappa del tour di lei. I due erano entrambi single: Perry ha annunciato in estate l'addio al compagno Orlando Bloom, con cui era fidanzata da 7 anni e ha avuto una figlia, mentre Trudeau si è separato dalla moglie Sophie nel 2023 dopo 18 anni di matrimonio e tre figli.