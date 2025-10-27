Katy Perry ufficializza il nuovo amore con Justin Trudeau

La pop star e l'ex primo ministro canadese sono stati immortalati all'uscita del "Crazy Horse" a Parigi nel giorno del compleanno della pop star
© Da video
Katy Perry e Justin Trudeau non si nascondono più. La pop star ha festeggiato 41 anni mano nella mano con il nuovo amore (l'ex primo ministro canadese) a Parigi. Dopo la rottura con Orlando Bloom, è ormai ufficiale la nuova love story. I due, molto romantici, si sono fatti immortalare da video e flash all’uscita del Crazy Horse.
Dopo tanti rumor e paparazzate, arriva dunque la conferma. Dopo uno spettacolo nel famoso locale di cabaret parigino, Katy e Justin sono apparsi molto affiatati. Lui la teneva per mano e lei - dopo aver accettato una rosa da un fan - è apparsa sorridente mentre la folla le cantava "Tanti auguri".
La cantante è stata protagonista del primo di tre concerti previsti a Parigi del suo Lifetimes Tour e Trudeau è stato ripreso durante lo show mentre cantava fra il pubblico.
Le voci sulla nuova coppia si rincorrono da fine luglio, quando sono stati avvistati durante una passeggiata e al ristorante in occasione di una tappa del tour di lei. I due erano entrambi single: Perry ha annunciato in estate l'addio al compagno Orlando Bloom, con cui era fidanzata da 7 anni e ha avuto una figlia, mentre Trudeau si è separato dalla moglie Sophie nel 2023 dopo 18 anni di matrimonio e tre figli.