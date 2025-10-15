Logo Tgcom24
È amore tra Katy Perry e Justin Trudeau: abbracciati sullo yacht della star

La popstar e l'ex premier canadese sono stati beccati dai paparazzi in atteggiamenti che lasciano pochi dubbi sul rapporto che li lega

15 Ott 2025 - 10:20
© IPA

© IPA

Gli indizi si rincorrono ormai da mesi ma ora ci sono davvero pochi dubbi che tra Katy Perry e l'ex premier canadese Justin Trudeau sia amore. La popstar e l'ex premier canadese non hanno ancora confermato le indiscrezioni sulla loro relazione, ma sono stati immortalati mentre si abbracciano teneramente su uno yacht. Secondo le foto ottenute dal "Daily Mail", la coppia è stata vista abbracciarsi e baciarsi sulla barca di Perry al largo di Santa Barbara, in California, e una fonte ha riferito al "Sun" che i due si frequentano segretamente dall'inizio dell'estate.

"Non hanno potuto trascorrere molto tempo insieme perché lei è in tour, ma sono costantemente in contatto, si chiamano sempre su FaceTime e si mandano messaggi", ha spiegato la fonte. Le voci sulla nuova coppia si rincorrono da fine luglio, quando sono stati avvistati durante una passeggiata e al ristorante in occasione di una tappa del tour di lei. I due erano entrambi single: Perry ha annunciato in estate l'addio al compagno Orlando Bloom, con cui era fidanzata da 7 anni e ha avuto una figlia, mentre Trudeau si è separato dalla moglie Sophie nel 2023 dopo 18 anni di matrimonio e tre figli. 

